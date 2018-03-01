Верховный суд Мордовии решил не смягчать приговор виновнику ДТП в Саранске

Верховный суд Мордовии не сжалился над 21-летним жителем Саранска, который устроил ДТП с пострадавшим. Напомним, инцидент произошел 12 июня 2017 года на улице Республиканская. Тогда нетрезвый парень за рулем "Волги" выехал на "встречку" и там врезался в "десятку". В результате ДТП серьезно пострадал водитель ВАЗа.

Ленинский районный суд приговорил виновника ДТП к 6 месяцам колонии-поселения, с лишением водительских прав на 2 года. Осужденный обжаловал приговор в Верховный суд РМ, однако и там признали вердикт обоснованным.

Теперь приговор вступил в законную силу.

Источник: Верховный суд РМ