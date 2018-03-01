В одном из микрорайонов на юго-западе Саранска заработало отделение "Почты России"

На юго-западе Саранска в 6-м микрорайоне начало свою работу отделение почтовой связи №430032. Отныне жители микрорайона смогут получить полный комплекс услуг "Почты России" рядом с местом жительства.

Отделение связи по адресу: ул. Энгельса, 11, оснащено всем необходимым оборудованием и будет оказывать полный комплекс почтовых и финансовых услуг. Клиенты смогут отправить и получить посылки, оплатить счета за телефонную связь, внести кредиты в адрес банков, оформить подписку на периодические издания и другое.

Отметим, что в новом отделении рабочее место начальника отделения и стеллажей с посылочной почтой расположены в операционном зале - на виду у посетителей.

Источник: "Известия Мордовии".