Для участия в подготовке и проведении ЧМ-2018 отобрано более 17 тыс. волонтеров

Завершился отбор волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года. В Саранске волонтерами захотели стать 6484 человека – столько было подано заявок. Итоговое число волонтеров АНО «Оргкомитет «Россия – 2018», которые будут помогать в организации матчей в Саранске, – около 2 000 человек.

Всего заявки на право быть волонтерами во время ЧМ подали 176 870 человек. В итоге в команду добровольцев Оргкомитета "Россия-2018" вошли 17 040 человек из 112 стран мира. Возраст волонтеров – от 18 до 80 лет.

Все претенденты регистрировались, проходили тестирование на личностные качества, числовые тесты и тесты на знание английского языка, собеседования и ждали результатов отбора. Победители будут помогать во взаимодействии с клиентскими группами ФИФА, футбольными командами, журналистами и врачами, партнерами и спонсорами турнира, а также выполнят другие, не менее важные функции.

В ближайшие месяцы волонтеров распределят на позиции, их ждет трехступенчатое обучение и практика во время тестовых матчей на стадионах. Каждому волонтеру будут предоставлены сервисы и мотивационная программа. В сервисы входит фирменная экипировка от компании Adidas, питание во время смен, бесплатный проезд на общественном транспорте и проживание для иногородних и иностранных волонтеров.