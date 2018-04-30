В Саранске 2-летняя девочка оказалась в больнице из-за горячего супа

В Саранске 2-летняя девочка получила многочисленные ожоги, опрокинув на себя тарелку с горячим супом.

Инцидент произошел несколько дней назад, но известно о нем стало только сейчас. В вечернее время суток мама 2-летняя девочки поставила на стол тарелку с горячим супом, а после этого на некоторое время отвлекался. В указанный период дочь горожанки дотянулась до тарелки и опрокинула её содержимое на себя.

В итоге пострадавшая была госпитализирована. Медики диагностировали у девочки многочисленные ожоги головы и туловища, а также шок.

После врачебного осмотра ребенка отпустили домой.

https://izvmor.ru/novosti/proisshestviya/v-saranske-devochka-okazalsya-v-bolnitse-ot-tarelki-s-supom-/