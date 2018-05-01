В Мордовии осудили уроженца Нижегородской области, выстрелившего в мужчину из пистолета

В Темникове был вынесен судебный приговор в отношении уроженца Нижегородской области, который несколько раз выстрелил из травматического пистолета в мужчину, сделавшего ему замечание из-за непристойного поведения.

Несколько месяцев назад уроженец Нижегородской области, находясь в одном из магазинов указанного города, решил вне очереди подойти к кассе. Один из посетителей торгового заведения сделал нетерпеливому гражданину замечание.

Осужденный очень сильно разозлился на мужчину. Преступник дождался, когда «обидчик» выйдет на улицу и три раза выстрелил в него из имевшегося при себе травматического пистолета.

Пострадавший получил травму ноги.

Решением суда «мститель» был приговорен к 6 месяцам исправительных работ.

http://mk-saransk.ru/incident/2018/05/01/sud-v-mordovii-otpravil-magazinnogo-strelka-na-polgoda-na-ispravitelnye-raboty.html