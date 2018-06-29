Матч между сборными Панамы и Туниса прошел без нарушений общественного порядка

В Саранске матч ЧМ-2018 между сборными Панамы и Туниса прошел без нарушений общественного порядка.

Указанный матч прошел вечером 28 июня на стадионе «Мордовия Арена». Представители правоохранительных органов вместе с организаторами приняли все необходимые меры для обеспечения должного уровня безопасности и правопорядка во время проведения спортивного мероприятия.

В ходе проведения матча какие-либо нарушения общественного порядка зафиксированы не были. Болельщики вели себя пристойно и уделяли внимание исключительно футболу, а не бесчинствам, которые не имеют к игре абсолютно никакого отношения.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф