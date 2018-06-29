В Саранске осудили мужчину, который громко ругался матом на улицах города

В Саранске суд вынес приговор в отношении 45-летнего любителя громко ругаться матом.

В декабре 2016 года 45-летний мужчина вернулся из тюрьмы. Но полноценно вкусить все прелести свободы гражданин не мог, поскольку на протяжении двух лет он должен был жить под надзором сотрудников полиции. На практике это означало, что мужчина не имел права выходить из дома в период с 22:00 до 06:00 и должен был время от времени посещать отделение МВД.

Жажда свободы не позволила гражданину смириться с указанными ограничениями. 18 июня и 23 ноября минувшего года, а также 9 апреля текущего года мужчина, дабы выразить протест, выходил на улицу после 22:00 и очень громко ругался матом.

Решением суда гражданин был приговорен к 9 месяцам тюремного заключения.

Источник: vs.mor.sudrf.ru