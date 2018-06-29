В Саранске жители нескольких десятков домов на две недели останутся без горячей воды

В Саранске продолжаются плановые отключения горячей воды.

По указанной причине жители Светотехстроя и центральной части города в период со 2 по 16 июля останутся без горячей воды.

Отключение горячего водоснабжения будет проведено по следующим адресам: улица Анны Лусс, дома №№ 2,3а,3б,4,8,8а,9,10; улица Веселовского, дома №№ 5, 5а, 7, 9,11,13, 15,17,19,33, 35, 37,41,43,45, 47,49,53,53а,55а,57а, 59, 59а; улица Есенина, дома №№ 1,2, 3,4,6.6а, 7,8,9, 10, 11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23, 25; улица Пушкина, дома № 14, 14а,16, 18,20, 20а, 30а, 40, 40а,44,46,48,52,54,58,62,62 корп.1,2,3; 64; проспект 60 лет Октября, дома №№ 123, 125, 127, 127а,129,131,135,137,141; улица Семашко, дома №№ 2,4,6,8,10,12,14, 16,18,22, 22а, 24; улица Заводская, дома №№ 1,3,5; улица Гагарина, дома №№ 2,5,6,7,8,10,12; улица Полежаева, дом № 175; улица Титова, дома №№ 12,14,16,18,20,22.

По информации «Известий Мордовии».