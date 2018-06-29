В Саранске сотрудники муниципальных организаций и общественного транспорта оделись в новую корпоративную одежду

В Саранске сотрудники муниципального общественного транспорта и городского хозяйства примерили новую корпоративную одежду.

В настоящее время представители указанных организаций выполняют служебные обязанности в специальной форме, которая обозначает их принадлежность к определенному предприятию или компании.

Униформа очень удобная, практичная и содержит светоотражающие элементы.

Жители и гости Саранска высоко оценили униформу, которую получили экипажи троллейбусов и автобусов. Пассажиры говорят о том, что отныне поездки стали гораздо приятнее.

По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru