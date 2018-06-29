В Кочкуровском районе после вмешательства прокуратуры на одной из парковок появились места для машин инвалидов

В Кочкуровском районе Республики Мордовия сотрудники прокуратуры добились устранения нарушений законодательства в сфере защиты граждан, которые нуждаются в особой социальной защите.

Во время проведения специальной проверки представители ведомства обнаружили, что на территории парковочной зоны, расположенной возле зданий администрации Кочкуровского муниципального района и районного суда, не оборудованы места для транспортных средств, которые принадлежат гражданам с ограниченными физическими возможностями.

Глава Кочкуровского сельского поселения был привлечен к административной ответственности.

В настоящее время указанные нарушения полностью устранены.

Источник: prokrm.ru