В Мордовии будет вынесен приговор в отношении особо жестокого преступника

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Саранска, который обвиняется в убийстве трех человек, изнасиловании, грабеже и нанесении побоев.

В конце июня прошлого года житель Саранска совершил несколько преступлений. Зверство осужденного просто поражает. Мужчина убил троих человек. На этом злоумышленник решил не останавливаться. Гражданин также совершил изнасилование, грабеж и нанес многочисленные побои.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении Верховного суда Республики Мордовия.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru