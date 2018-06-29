В Саранске с 1 июля вырастет плата за проезд в общественном транспорте

1 июля стоимость проезда в общественном транспорте по муниципальным маршрутам составит 17 и 18 рублей. Стоимость проезда в частных автобусах составит 20 рублей.

По информации из администрации Саранска, при оплате проезда в троллейбусах и автобусах наличными кондуктору цена билета составит 18 руб., а при оплате картой, т.е. безналично, - 17 рублей.

Частные перевозчики также поднимают стоимость проезда. В транспорте по большинству маршрутов стоимость проезда составит 20 рублей.

Так, указанная цена проезда будет действовать по маршрутам №№2, 5, 10, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45.

В маршрутах №№23, 34 и №66 стоимость проезда составит 19 рублей.