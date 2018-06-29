В Саранске матч между сборными Панамы и Туниса посетили более 37 тысяч человек

В Саранске матч ЧМ-2018 между сборными Туниса и Панамы посетили более 37 тысяч зрителей.

Указанная игра прошла 28 июня на стадионе «Мордовия Арена». В общей сложности матч посетили 37168 болельщиков. Стоит отметить, что численность посетителей других матчей ЧМ-2018, которые проводились на саранском стадионе, превышает 40000 человек в каждом отдельно взятом случае.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Туниса.

Данный футбольный поединок стал последним матчем ЧМ-2018 в Саранске.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru