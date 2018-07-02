В одной из колоний Мордовии обсудили особенности работы с инвалидами и стариками

В одном из исправительных колоний Республики Мордовия был проведен семинар с начальниками отрядов по воспитательной работе с осужденными.

Указанный семинар был проведен на базу исправительной колонии №7. Главной темой семинара стали вопросы, касающиеся особенностей организации воспитательной и социальной работы с осужденный престарелого возраста, а также с заключенными с ограниченными физическими возможностями.

Старший специалист по социальной работе группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных ИК-7 Елена Елисейкина рассказала о том, как проводится указанная работа в упомянутом исправительном учреждении.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su