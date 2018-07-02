Мордовские спортсмены с успехом выступили на соревнованиях по прыжкам в воду

Спортсмены из Республики Мордовия успешно выступили на соревнованиях по прыжкам в воду.

В период с 26 по 29 июня в Саратове проходил Кубок Поволжья по прыжкам в воду. Участниками данных соревнований стали 167 спортсменов из двенадцати городов России. Республику Мордовия представляли воспитанники спортивного центра «Старт».

Представители Мордовии Александра Ледяйкина и Даниил Адмайкин одержали победу в своих возрастных группах и видах индивидуальной программы на вышке и трамплине.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru