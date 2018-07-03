В Саранске прошла пресс-конференция директора подразделения AccorHotels Восток

В Саранске прошла пресс-конференция директора восточного подразделения международного гостиничного оператора AccorHotels Алексиса Делароффа.

Алексис Деларофф отметил, что посетители отеля Mercure Saransk оставили множество положительных отзывов. Уровень качества сервисного обслуживания был оценен гостями на уровне 9 из 10. В настоящее время саранский отель считается одним из лучших отелей на территории СНГ.

Также Алексис Деларофф заявил, что в дальнейшем на базе отеля в Саранске будут проводиться свадьбы, банкеты и различные ресторанные мероприятия. Кроме того, в скором времени будут созданы пакеты номерных услуг.

Стоит отметить, что группа AccorHotels является мировым лидером в сфере гостиничного бизнеса.

Источник: e-mordovia.ru