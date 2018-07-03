МТС назвала страны, болельщики из которых посетили матчи футбольного первенства в Саранске

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг в России, проанализировал, болельщики из каких стран мира приехали в Саранск в период групповых матчей международного первенства по футболу*. Самыми многочисленными иностранными фанатами на улицах столицы Мордовии оказались голландцы.

С 16 по 28 июня на саранской «Мордовии Арена» прошли групповые матчи между сборными Перу, Дании, Колумбии, Японии, Ирана, Португалии, Панамы и Туниса. Зрителями мероприятий футбольного турнира стали болельщики порядка 80 суверенных государств мира. Самыми многочисленными фанатами на улицах Саранска оказались, как ни странно, голландцы: их было абсолютное большинство - около 16% от общего количества иностранных любителей футбола. Англичан было немного меньше –15%, американцев и шведов – 11%. Хорваты, швейцарцы, австрийцы и мальтийцы составили в столице Мордовии по 3% каждые. Вероятнее всего, представители этих стран приехали в Саранск из Нижнего Новгорода, где в групповых матчах встречались сборные Швейцарии, Хорватии, Англии и Швеции.

Продолжили список стран с наибольшим количеством болельщиков, посетивших Саранск, Португалия, Дания, Япония, чьи национальные команды сыграли на главной спортивной арене Мордовии, а также Франция, Испания, Германия, Китай, ОАЭ. Также вслед за футбольными фаворитами в Саранск приехали болельщики из Коста-Рики, Уругвая, Колумбии.

А самыми малочисленными в столице Мордовии оказались фанаты из Греции, Черногории, Индонезии, Исландии.

Среди российских городов, болельщики из которых приехали поддержать футбольных фаворитов в столицу Мордовии, оказалось около 72 регионов**. Безусловными лидерами стали нижегородцы – порядка 70% от общего количества российских иногородних болельщиков, вторыми по численности стали москвичи – 13%, любители футбола из Тюмени, Санкт-Петербурга и Пензы – третьими (около 2% каждые).

Редкими гостями на саранских мероприятиях футбольного первенства оказались болельщики из Карачаево-Черкесии, Калининграда, Бурятии, Костромы, Твери.

*Указанная статистика опирается на обобщенные обезличенные данные. Данные представлены на основании использования услуг МТС в международном роуминге на территории стадиона «Мордовия Арена» и фан-зоны на городской площади Советской с 14 по 29 июня 2018 года.

**Указанная статистика опирается на обобщенные обезличенные данные. Данные представлены на основании использования услуг абонентами МТС других регионов на территории стадиона «Мордовия Арена» и фан-зоны на городской площади Советской с 14 по 29 июня 2018 года.