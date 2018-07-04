Министр спорта и физической культуры Мордовии принял участие в совещании по вопросам, касающимся временной инфраструктуры ЧМ-2018

Министр спорта и физической культуры Республики Мордовия Владимир Киреев принял участие в совещании, посвященном обсуждению вопросов, касающихся будущего объектов временной инфраструктуры ЧМ-2018.

Указанное совещание было проведено 4 июля в министерстве спорта РФ. В ходе совещания были рассмотрены и обсуждены вопросы по поводу организации работы по поставке, монтажу и демонтажу временной инфраструктуры, которая была оборудована возле стадионов, на которых проходили матчи ЧМ-2018.

Министр спорта и физической культуры Республики Мордовия Владимир Киреев стал одним из участников данного совещания.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru