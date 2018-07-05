В Мордовии "специалист" по финансовым махинациям "заработал" более 26 млн рублей

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении мужчины, который обвиняется в так называемом отмывании денег.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с сентября 2015 по ноябрь 2016 года вместе участники созданной подзреваемым преступной группы занимались обналичиванием и транзитом денежных средств. Кроме того, для реализации указанных целей подсудимый зарегистрировал 26 фиктивных организаций.

Также мужчина вместе со своими сообщниками сбывал в банках поддельные платежные поручения на перечисление денег.

В общей сложности доход преступной группы, созданной обвиняемым, превысил 26 млн рублей.

Материалы уголовного дела в отношении организатора нелегального бизнеса, связанного с финансовыми махинациями, находятся на рассмотрении суда.

Источник: prokrm.ru