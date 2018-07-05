ФК «Мордовия-М» со счетом 1:2 проиграл «Дорожнику» из Каменки

Саранский футбольный клуб «Мордовия-М» со счетом 2:1 проиграл «Дорожнику» из Каменки.

Указанная игра прошла 4 июля на саранском стадионе «Старт». Данный матч был проведен в рамках пятого тура Кубка МФС «Приволжье».

На 6-й минуте матча первый мяч в ворота саранской команды отправил Виталий Аралин. На 21-й минуте игры счет сравнял Дмитрий Шамшурин. На 40-й минуте матча второй гол на счет «Дорожника» записал Дмитрий Антонов.

Матч между «Мордовией-М» и «Дорожником» посетили 50 человек.

По информации, опубликованной пресс-службой центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия».

Источник: cpf-mordovia.ru