Владимир Волков распорядился завершить строительство Универсального зала в Саранске до конца года

Глава Республики Мордовия Владимир Волков провел совещание, посвященное завершению строительства Универсального зала в Саранске.

Глава региона заявил, что строительство необходимо завершить до конца нынешнего года. Владимир Волков также упомянул о том, что в декабре в Саранске пройдет чемпионат России по фигурному катанию и именно Универсальный зал идеально подходит для проведения данных соревнований.

На строительство Универсального зала из федерального бюджета была выделена субсидия в размере 580 млн рублей.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru