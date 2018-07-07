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Владимир Волков распорядился завершить строительство Универсального зала в Саранске до конца года

Владимир Волков распорядился завершить строительство Универсального зала в Саранске до конца года

Глава Республики Мордовия Владимир Волков провел совещание, посвященное завершению строительства Универсального зала в Саранске.

Глава региона заявил, что строительство необходимо завершить до конца нынешнего года. Владимир Волков также упомянул о том, что в декабре в Саранске пройдет чемпионат России по фигурному катанию и именно Универсальный зал идеально подходит для проведения данных соревнований.

На строительство Универсального зала из федерального бюджета была выделена субсидия в размере 580 млн рублей.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

 


Источник: e-mordovia.ru