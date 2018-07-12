МТС назвала самые необычные вопросы болельщиков во время игр футбольного первенства в Саранске

Саранск, РФ, ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг в России, составил список самых необычных и популярных вопросов, которые в период проведения игр международного футбольного первенства в столице Мордовии задавали звонившие в единый контактный центр для информирования болельщиков. Работу саранской службы поддержки организовала МТС с 1 июня 2018 г.

Всего на единую линию информационной поддержки обратилось порядка семи тысяч болельщиков. Самыми популярными стали вопросы об организованном дорожном движении в Саранске: схемы проезда на личном транспорте, время работы и маршруты шаттлов, следующих до стадиона «Мордовия Арена», пешеходные маршруты, а также расстояния между городами – организаторами и как до них добраться. Таких обращений оказалось порядка 40% от всех поступивших звонков. Информация о дате и времени проведения матчей на «Мордовия Арене» интересовала 13% обратившихся; 9% обращавшихся хотели узнать о развлечениях, программе фан-феста и гостиничном сервисе в столице республики.

Единый центр для информирования болельщиков в Саранске начал работу 1 июня 2018 года. Проект call-центра в столице Мордовии реализовала МТС, став победителем электронного аукциона ГКУ «Служба заказчика органов государственной власти Республики Мордовия в сфере информационно-коммуникационных технологий», подведомственного Министерству информатизации и связи региона. МТС организовала единую телефонную линию с номером 8 800 250 15 13, звонки на который бесплатны для абонентов всех операторов связи. Команда специалистов call-центра отвечает на вопросы болельщиков сразу на трех языках – русском, английском и испанском. В пиковый период - проведения групповых игр на стадионе «Мордовия Арена» - гости Мордовии могли получить информацию круглосуточно, в предматчевый и послематчевый периоды - с 9.00 до 18.00 ежедневно. Контактный центр продолжит свою работу до 15 июля 2018 года.

Напомним, с 16 по 28 июня на саранской «Мордовии Арена» прошли групповые матчи между сборными Перу, Дании, Колумбии, Японии, Ирана, Португалии, Панамы и Туниса. Зрителями мероприятий футбольного турнира в Саранске стали болельщики порядка 80 суверенных государств мира и 72 регионов России[1].

[1] Указанная статистика опирается на обобщенные обезличенные данные. Данные представлены на основании использования услуг МТС в международном роуминге на территории стадиона «Мордовия Арена» и фан-зоны на городской площади Советской с 14 по 29 июня 2018 года.