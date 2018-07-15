Мордовский спортсмен завоевал золотую медаль международного турнира по греко-римской борьбе

Спортсмен из Республики Мордовия сумел завоевать золотую медаль в рамках международного турнира по греко-римской борьбе.

14 июля в Мадриде завершился международный турнир по греко-римской борьбе.

Одним из участников данных соревнований стал рузаевский спортсмен Руслан Варданян. Мордовский борец выступал в весовой категории до 77 кг.

Руслан Варданян сумел завоевать золотую медаль. В 1/4 представитель Мордовии одолел соперника из Чехии. В ходе полуфинального сражения Руслан Варданян оказался сильнее спортсмена из США. В рамках финального поединка мордовский спортсмен одержал победу над представителем Южной Кореи.

Источник: e-mordovia.ru