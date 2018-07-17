Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Мордовии, зарезавшего знакомого

В Ичалковском районе вступил в законную силу приговор в отношении 29-летнего мужчины, который зарезал своего знакомого.

Вечером 27 декабря 29-летний осужденный, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в доме, расположенном в селе Кемля. По причине личной неприязни мужчина поссорился со своим знакомым. В порыве гнева осужденный ударил оппонента ножом в шею.

От полученного ранения пострадавший скончался.

Решением суда злоумышленник был приговорен к 9 годам тюремного заключения.

Сторона защиты попыталась обжаловать указанный приговор в Верховном суде Республики Мордовия, но судебная коллегия по уголовным делам признала постановление обоснованным и законным.

Источник: prokrm.ru