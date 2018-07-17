Владимир Сушков наградил сотрудников саранского пресс-центра города-организатора ЧМ-2018

Председатель правительства Республики Мордовия Владимир Сушков наградил работников саранского пресс-центра города-организатора ЧМ-2018.

Перед вручением наград Владимир Сушков заявил, что ЧМ-2018 прошел успешно и гости Мордовии уехали домой только с позитивными впечатлениями. Председатель регионального правительства поблагодарил всех причастных к организации и проведению спортивных соревнований за отличную работу.

Сотрудники пресс-центра, среди которых Татьяна Биливская, Ирина Мульд, Николай Барков, Ольга Дадыкина, Виктория Левина, Жасмин Малашева, Екатерина Шерышева, получили медаль «За вклад в проведение чемпионата мира по футболу».

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru