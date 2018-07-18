Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии провели мероприятие для детей, отдыхающих в оздоровительном лагере

В Республике Мордовия сотрудники Госавтоинспекции провели познавательное мероприятие для детей, которые в настоящее время отдыхают в оздоровительном лагере «Сивинь».

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали детям о правилах поведения во время пересечения проезжей части, о нормах, которые необходимо брать во внимание при передвижении на велосипедах, гироскутерах, моноколесах, а также об использовании световозвращающих элементов в темное время суток.

Кроме того, для того, чтобы проверить, насколько хорошо дети знают правила дорожного движения, был организован специальный квест.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф