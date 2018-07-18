Детский оздоровительный лагерь УФСИН РФ по Республике Мордовия завершил свою работу

В детском оздоровительном лагере УФСИН РФ по Республике Мордовия «Емашевская роща» прошла церемония закрытия смены.

В течение трех недель в указанном лагере отдыхали 83 ребенка сотрудников УФСИН РФ по Республике Мордовия. Каждый день для детей организовывались различные мероприятия, среди которых дискотеки, конкурсы, концерты и спортивные соревнования.

В ходе церемония закрытия смены детям были вручены ценные подарки и благодарственные грамоты. Также за отличную работу были поощрены сотрудники лагеря.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su