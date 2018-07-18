В Мордовии директор районного центра занятости населения был уличен в мошенничестве

В Торбеевском районе Республики Мордовия директор местного центра занятости населения был уличен в мошенничестве.

Сотрудниками УФСБ по Республике Мордовия было установлено, что в январе 2014 года директор районного центра занятости населения фиктивно устроил на работу нескольких человек. Официальные документы гласили, что новые сотрудники занимаются уборкой территорий. На самом же указанные граждане на работу не ходили и заработную плату не получали.

Суд избрал в отношении махинатора меру наказания в виде 1,5 лет лишения свободы условно.

В настоящее время мошенник работает в местном колледже.

Источник: mordoviya.fsb.ru