В Мордовии суд вынесет приговор в отношении дальнобойщика, устроившего смертельное ДТП

В Старошайговском районе Республики Мордовия суд вынесет приговор в отношении дальнобойщика, устроившего ДТП, в результате которого погиб тракторист.

13 апреля текущего года 30-летний гражданин, находясь за рулем грузового автомобиля марки «Вольво», ехал по федеральной трассе «Урал». На 139-м километре указанной дороги водитель грузовика для совершения обгона выехал на встречную полосу. Заметив, что навстречу ему движется другое транспортное средство, дальнобойщик стал возвращаться на свою полосу и в этот момент врезался в трактор марки МТЗ, который двигался в попутном направлении.

Полученные водителем трактора телесные повреждения оказались смертельными.

Материалы уголовного дела в отношении виновника ДТП находятся на рассмотрении суда.

Источник: staroshaigovsky.mor.sudrf.ru