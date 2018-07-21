В Саранске из-за оставленной на плите сковородки едва не сгорела квартира

В одной из саранских квартир произошел пожар.

20 июля на улице Советской раздался вой сирен пожарных машин. Спасателей вызвали прохожие, которые заметили, что из одного из окон жилого дома №11 валит густой дым. Прибыв по указанному адресу и проникнув в квартиру, спасатели обнаружили, что горит оставленная на газовой плите сковородка.

По предварительной информации, владельцы квартиры ушли по своим делам, забыв выключить газ.

К счастью, в результате данного происшествия никто не пострадал.О сумме ущерба, которую нанес пожар, пока что не сообщается.

По информации «Известий Мордовии».