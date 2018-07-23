До конца года около 70 почтовых отделений Мордовии станут доступными для инвалидов

До конца нынешнего года в Республике Мордовия порядка 70 почтовых отделений станут доступными для маломобильных граждан.

В настоящее время уже 32 почтовых отделения, расположенных на территории Мордовии, являются доступными для граждан, которые не могут полноценно передвигаться. До конца нынешнего года доступными для маломобильных жителей региона станут ещё 39 филиалов почты.

Недавно в рамках реализации проекта «Доступная среда» в городе Ковылкино было переоборудовано центральное отделение почтовой связи.

Директор УФПС Республики Мордовия Вячеслав Макейчев заявил, что обеспечение доступности почтовых отделения для маломобильных граждан является одной из важнейших задач.

Источник: pochta.ru