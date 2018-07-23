Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Мордовии, зарезавшего свою мать

В Мордовии вступил в законную силу судебный приговор в отношении 61-летнего жителя Краснослободска, который зарезал свою мать.

Вечером 9 декабря минувшего года 61-летний осужденный, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в доме, расположенном по адресу – улица Степана Разина. В определенный момент мужчина резко начал испытывать ненависть по отношению к своей престарелой матери. Гражданина не смог обуздать свою пьяную, ничем не обоснованную неприязнь и четыре раза ударил старушку ножом.

От полученных ранений мать осужденного скончалась.

Решением суда злоумышленник был приговорен к 5 годам тюремного заключения. Сторона защиты пыталась обжаловать данный приговор в Верховном суде Республики Мордовия, но судебная коллегия признала постановление законным и обоснованным.

Источник: prokrm.ru