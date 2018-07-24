В Саранске были выявлены нарушения в сфере организации питания в детских лагерях отдыха

В Саранске сотрудники прокуратуры выявили нарушения в работе организации, которая занимается организацией питания в детских лагерях отдыха, сформированных на базе образовательных организаций Пролетарского района города.

В ходе проверки представители ведомства установили, что сотрудники ООО «Феникс Групп» не согласовывали С руководителями образовательных организаций меню, в журнале бракеража отсутствовали записи о поступлении мяса говядины, а В столовых отсутствовали аптечки и промаркированный уборочный инвентарь.

В итоге в отношении технолога ООО «Феникс Групп» было возбуждено дело об административном правонарушении.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru