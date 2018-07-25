В Большеигнатовском районе больше не продается опасная мясная продукция

В Большеигнатовском районе Республики Мордовия благодаря усилиям сотрудников Россельхознадзора была изъята из продажи мясная продукция неизвестного происхождения.

В нынешнем году сотрудники Россельхознадзора во время проведения проверочных мероприятий установили, что в нескольких магазинах, расположенных на территории указанного района, осуществляется продажа мясной продукции без документации, содержащей информацию об источнике происхождения продукции, а также о надлежащем уровне её качества.

Владельцы указанных торговых заведений были привлечены к административной ответственности.

Во время повторной проверки сотрудниками Россельхознадзора было установлено, что продукция, которая хранилась без сопроводительных документов, была возвращена поставщику.

Источник: ursn-rm.ru