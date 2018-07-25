В Атяшевском районе оштрафовали местного жителя, который не следил за арендованным земельным участком

В Атяшевском районе Республики Мордовия был оштрафован местный житель, которые не ухаживал за арендованным земельным участком.

Сотрудниками Россельхознадзора было установлено, что житель Киржеманского сельского поселения не ухаживает за арендованным земельным участком сельскохозяйственного предназначения. Из-за бездеятельности мужчины указанный участок зарос травой.

Площадь заброшенного земельного участка составляет 1555506 кв. метров.

В отношении арендатора участка была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Кроме того, мужчине было выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства.

Источник: ursn-rm.ru