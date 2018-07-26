В Мордовии привлекли к ответственности жителя Москвы, который не следил за своим земельным участком

В Республике Мордовия был привлечен к ответственности житель Москвы, которые не следит за своим земельным участком.

Сотрудниками Россельхознадзора было установлено, что житель Москвы, который является владельцем земельного участка сельскохозяйственного предназначения, расположенного на территории Бабеевского сельского поселения Темниковского района, не следит за указанным участком.

По причине бездеятельности мужчины земельный участок зарастает сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

В отношении жителя Москвы был составлен протокол об административном правонарушении.

Источник: ursn-rm.ru