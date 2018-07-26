В Мордовии глава администрации сельского поселения решила бесплатно накормить свою дочь

В Старошайговском районе Республики Мордовия суд вынес приговор в отношении главы сельского поселения, обвиняемой в мошенничестве.

Обвиняемая, занимая должность главы администрации Новофедоровского сельского поселения, изготовила документы, содержащие несоответствующую действительности информацию о сумме доходов своего мужа. Данные документы позволили включить дочь гражданки в категорию детей из малоимущих семей. Указанный статус освободил дочь обвиняемой от оплаты стоимости за питание в школьной столовой в период с сентября 2013 года по июнь 2016 года.

Решением суда в отношении мошенницы была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru