МВД по Республике Мордовия информирует граждан о мерах профилактики краж мобильных телефонов

Сотрудники ГУ МВД РФ по Республике Мордовия напоминают гражданам о правилах, которые помогут избежать кражи мобильных телефонов.

Во-первых, ни в коем случае нельзя оставлять мобильный телефон без присмотра в общественном месте. Также не рекомендовано держать средство связи на виду.

Во-вторых, в темное время суток желательно переключать мобильный телефон на виброзвонок, дабы лишний раз не привлекать внимание посторонних.

В-третьих, ни под каким предлогом не стоит передавать мобильный телефон незнакомым гражданам.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф