В Мордовии полицейские задержали трех местных жителей, подозреваемых в незаконном хранении наркотиков

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали трех местных жителей, подозреваемых в незаконном хранении наркотиков.

31 июля в поселке Комсомольский стражи порядка остановили легковой автомобиль марки ВАЗ-2104, за рулем которого находился 29-летний мужчина. В ходе осмотра салона транспортного средства полицейские обнаружили и конфисковали 43,1 грамма наркотического вещества, именуемого маковой соломой.

В тот же день на берегу реки Алатырь представителями правоохранительных органов был задержан 45-летний житель Ардатовского района, в руках которого находился пакет с аналогичным наркотическим веществом массой 52,3 грамма.

Также в селе Берсеневка сотрудники полиции задержали ранее судимого 37-летнего жителя Саранска, в ходе личного досмотра которого было обнаружено и конфисковано 27,2 грамма маковой соломы.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела.

Источник: 13.мвд.рф