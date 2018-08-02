3 августа стартует продажа билетов на матч между футбольными командами «Мордовия» и «Сибирь»

3 августа в продажу поступят билеты на матч между футбольными командами «Мордовия» и «Сибирь».

Указанный матч пройдет 8 августа на стадионе «Мордовия Арена». Игра начнется в 19:00. Приобрести билеты можно в билетном центре указанного стадиона, который расположен по адресу – улица Волгоградская.

Стоит упомянуть, что билетный центр работает с 10:00 до 20:00 по будням и с 10:00 до 18:00 по выходным дням.

Кроме того, 1 августа стартовал прием коллективных заявок на бронирование билетов от организаций и предприятий.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru