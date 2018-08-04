Мордовские полицейские призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников

Сотрудники правоохранительных органов напоминают жителям Республики Мордовия о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников.

Во-первых, в случае появления в доме ранее незнакомых людей нужно обязательно поинтересоваться целью из визита. Кроме того, незнакомцев нельзя оставлять без присмотра. Также подобным гостям ни в коем случае не стоит рассказывать о месте хранения денежных средств и драгоценностей.

Во-вторых, нельзя доверять телефонным звонкам с просьбой о помощи. Чаще всего так называемые телефонные мошенники представляются близкими родственниками, которые якобы попали в сложную жизненную ситуацию.

В-третьих, не стоит верить различным сообщением о победе в различных конкурсах, а также нельзя доверять незнакомцам, которые, представляясь сотрудниками банка, сообщают о проведении технических работ или же определенном сбое в работе финансовой организации. Под указанными предлогами преступники желают получить доступ к банковской карте пострадавшего.

Источник: 13.мвд.рф