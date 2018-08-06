Мордовские полицейские напоминают о штрафе за выгул собак без ошейника и намордника

Сотрудники правоохранительных органов напоминают жителям Мордовии о том, что выгул и оставление собак в общественных местах без поводка и намордника является нарушением закона.

Недавно мордовские полицейские получили соответствующий вопрос от местных жителей. Выгул собак без поводка и намордника в общественных местах, которыми являются улицы, площади и скверы, а также территории детских площадок, детских садов, учебных заведений и медицинских учреждений, является нарушением закона. Это же касается и оставления собаки без поводка и намордника в указанных местах.

Граждане, которые совершили указанное нарушение, привлекаются к наказанию в виде штрафа в размере от 300 до 1000 рублей.

По информации ГУ МВД РФ по Республики Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф