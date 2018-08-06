В Ардатовском районе осудили автомобилиста, сбившего пенсионера на пешеходном переходе

В Ардатовском районе суд вынес приговор в отношении автомобилиста, который сбил пенсионера.

15 декабря минувшего года осужденный, находясь за рулем автомобиля марки «Ока», на выезде из поселка Тургенево сбил пожилого мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате наезда транспортного средства пострадавший получил многочисленные телесные повреждения крайней степени тяжести.

Решением суда автомобилист был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru