Какие азартные игры предпочитает современный мир?

Человечество с древнейших времен стремится разбогатеть, не работая. И азартные игры – один из способов осуществить мечту получить прибыль моментально. Ставки, адреналин, радость победы - все это стало неотъемлемой частью повседневной жизни. Мы играем в казино, делаем ставки в онлайн или пытаемся предугадать, какая комбинация досталась партнерам за покерным столом.

А какие именно игры предпочитает современный мир?

Национальные приоритеты

Если рассматривать наиболее распространенные варианты азартных игр, то явно можно проследить предпочтения отдельных регионов мира.

Так, например, ставки на скачках, или Тотализатор, пользуются бешеной популярностью в Арабских Эмиратах и Великобритании – странах, известных любовью к лошадям.

Европейцы и американцы пожилого возраста - активные поклонники Бинго или лото, что позволило играм занять почетное 9 место в рейтинге. Также широко распространен в этих частях света Блэк-джек. Игра имеет своих поклонников, поэтому столы для нее есть в игорных заведениях в любой точке мира. Стоит отметить, что жители Азии эту ее не признают, зато их любовь к Патинко носит практически всеобщий характер, особенно в Японии. Но и другие жители региона – корейцы, китайцы, вьетнамцы любят эту незатейливую игру. Суть ее чем-то напоминает пейнтбол. В специальном автомате необходимо попасть шариками в призовые ячейки.

Рулектка же в Азии не популярна – это развлечение в online casino для европейцев, американцев и жителей африканского континента. Обусловлено это, в том числе и тем, что во многих государствах игорный бизнес нелегален, а рулетка – это прерогатива казино.

Баккара - карточная игра, занимающая в нашем рейтинге почетное пятое место именно из-за того, что в Азии она считается явным фаворитом. Большинство карточных столов в Макао, Малайзии и Сингапуре предназначены для этой игры. В Соединенных Штатах у нее тоже достаточно поклонников.

Мировые лидеры

Почетное четвертое место, без сомнения, принадлежит Игровым автоматам. Сегодня «однорукие бандиты» доступны для игры в онлайн, а шанс в один момент сорвать джекпот привлекает к ним тысячи игроков ежедневно. Для пополнения счета достаточно наличие кредитной карты.

Конечно, в ведущую тройку вошли Ставки на спорт. Желание почувствовать себя экспертом в любимом виде спорта и лояльное, в большинстве государств, законодательство по отношению к этой разновидности азартных игр лишь добавляют популярности ставкам. А сегодняшний бум ставок на онлайн-игры в стиле фэнтези побуждают еще больший интерес.

Покер любим и известен буквально всюду. Азартная, интеллектуальная и прибыльная игра ежегодно привлекает в ряды поклонников миллионы. Она доступна – играть можно и дома с друзьями, и в онлайн-пространстве с соперниками из другой части света, и в официальных игорных заведениях. Турниры с крупными призовыми, множество разновидностей игры - делают покер фаворитом.

И, как ни удивительно, возглавляет рейтинг Лотерея. Миллиарды людей по всему миру покупают заветные билетики надеясь выиграть главный приз. Вне зависимости от финансовых возможностей, национальности, социального положения в лотерейную удачу верят все. Шанс изменить жизнь и конечно легальность, а часто и государственное финансирование лотереи определяют гигантские масштабы ее распространенности.

Во что играть - решать вам - каждая азартная игра увлекательна и интересна по-своему.