Жители города Сочи называют происходящее настоящим издевательством

В одном из самых крупных курортных городов России назревает настоящий скандал. Оно и неудивительно, ведь буквально в любую минуту целые семьи, проживающие на улице Белорусская, 4, могут оказаться без крыши над головой. Подробнее в возникшей ситуации разбирались журналисты издания "Момент истины".

Это и другие СМИ утверждают, что данная ситуация – не просто нерешённый вопрос с несколькими группами дольщиков, это весьма масштабная проблема, ведь речь идёт о жизнях и судьбах сотен людей. Недовольство властью и гневные комментарии жителей выслушали журналисты.

Судя по имеющейся у пострадавших людей информации, применение земле ещё пока не нашлось, но по распоряжению мэра дом должен быть снесён. За справедливостью обманутые жильцы дома и дольщики обратились в суд города, и тот встал на их сторону. Однако даже решение суда для мэра не стало указом, и отчаявшиеся жильцы дома требуют справедливости и закона.

Очень сомнительно, что после таких решений и действий властей кто-то из пострадавших будет голосовать за мэра города на предстоящих выборах.

Источник: moment-istini.com