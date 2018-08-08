Следком Мордовии проверит информацию о пенсионерке со сломанной ногой, ползавшей по лестнице

В Мордовии сотрудники следственных органов проведут проверку по факту нарушения прав 70-летней пациентки одной из местных больниц.

8 августа в СМИ была опубликована информация о том, что в Ковылкино 70-летняя пациентка районной больницы со сломанной ногой была вынуждена ползти по лестнице с третьего на первый этаж. Это произошло из-за того, что в указанном медицинском учреждении не работает лифт, а также нет колясок и пандусов.

Сотрудники следственных органов проведут проверку по указанному факту, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Источник: mordovia.sledcom.ru