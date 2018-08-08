Спортсмены из Мордовии успешно выступили на соревнованиях по летнему биатлону

Спортсмены из Республики Мордовия удачно выступили на чемпионате и первенстве России по летнему биатлону.

Указанные спортивные соревнования проходили в городе Чайковский Пермского края. Республику Мордовия на данных состязаниях представляли воспитанники ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта».

Мордовские спортсмены смогли завоевать две золотые и одну бронзовую медаль. Халлиулина Анастасия показала лучший результат в ходе гонки с массовым стартом. Дубова Надежда одержала победу в смешанной эстафете. Юдина Алёна третье пришла к финишу в ходе спринтерской гонки.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru