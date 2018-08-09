В Зубово-Полянском районе разыскивается мужчина, который несколько лет назад пропал без вести

В Зубово-Полянском районе сотрудники полиции разыскивают местного жителя, который несколько лет назад пропал без вести.

13 августа 2004 года Журавлев Павел Терентьевич 1951 года рождения, проживающий в поселке Потьма, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, ушел из дома. С тех пор мужчина не выходит на связь с родными и близкими.

Известно, что гражданин является уроженцем Сахалинской области.

Все, кто что-либо знает о том, где в настоящее время находится мужчина, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(83458) 2-14-02, 8(8342) 385931 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Пензенской области.

Источник: 13.мвд.рф