В одной из мордовских колоний прошла выставка работ, выполненных в технике квиллинг

В одной из исправительных колоний Республики Мордовия прошла выставка работ, выполненных в технике квиллинг.

Указанное мероприятие прошло в исправительной колонии №13. Квиллинг представляет собой процесс изготовления различных конструкций из полосок бумаги, которые были предварительно скручены в спирали. Данная работа требует усидчивости и кропотливости.

На выставке были представлены работы, автором которых является осужденная Оксана Эндюськина.

Яркие и оригинальные поделки заинтересовали других заключенных.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su