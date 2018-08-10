В одной из мордовских колоний прошла выставка работ, выполненных в технике квиллинг

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В одной из исправительных колоний Республики Мордовия прошла выставка работ, выполненных в технике квиллинг.
Указанное мероприятие прошло в исправительной колонии №13. Квиллинг представляет собой процесс изготовления различных конструкций из полосок бумаги, которые были предварительно скручены в спирали. Данная работа требует усидчивости и кропотливости.
На выставке были представлены работы, автором которых является осужденная Оксана Эндюськина.
Яркие и оригинальные поделки заинтересовали других заключенных.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.fsin.su