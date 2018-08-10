Мордовская группа компаний может стать лидером по объемам производства колбасных изделий в России

9 августа глава Республики Мордовия Владимир Волков в рамках рабочей поездки в Торбеевский район осмотрел ход работ по строительству нового крупномасштабного комплекса на базе МПК «Атяшевский».

Общая площадь строящегося производства составляет более 20 тыс. квадратных метров. Благодаря введению в эксплуатацию новых мощностей группа компаний «Талина» сможет выйти на первое место в России по объемам производства колбасных изделий.

На новом объекте будут работать порядка 300 человек.

Новые мощности будут введены в эксплуатацию либо в конце нынешнего, либо в начале следующего года.

Владимир Волков отметил значимость нового производства для развития экономики Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru